Оперативный маневр. Книга третья. Милкомеда. Юрий Тарарев,Александр Тарарев (книга, 2020) слушать онлайн

Операция «Космический шторм» вошла в заключительную фазу. Звездная империя, получив чувствительный удар от Тормов в своей столичной системе и понеся потери, жаждет реванша. Активно создается объединенный боевой флот цивилизаций, который нанесет мощный удар по системе Цурон. Его задача – прорв�ать блокаду и спасти десант империи с планеты Алкиф. Тормы знают об атаке и приготовили для ударного флота смертельную ловушку. Не знают они главного – для Солем это лишь отвлекающий маневр, прикрывающий секретную операцию, которая должна кардинально поменять расстановку сил и обеспечить безопасность молодой Звездной империи.



Оперативный маневр слушать на видеосервисе Wink.