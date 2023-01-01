Оперативный маневр. Книга третья. Милкомеда. Юрий Тарарев,Александр Тарарев
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Оперативный маневр. Книга третья. Милкомеда. Юрий Тарарев,Александр Тарарев

Оперативный маневр. Книга третья. Милкомеда. Юрий Тарарев,Александр Тарарев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика395 мин16+

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О книге

Операция «Космический шторм» вошла в заключительную фазу. Звездная империя, получив чувствительный удар от Тормов в своей столичной системе и понеся потери, жаждет реванша. Активно создается объединенный боевой флот цивилизаций, который нанесет мощный удар по системе Цурон. Его задача – прорвать блокаду и спасти десант империи с планеты Алкиф. Тормы знают об атаке и приготовили для ударного флота смертельную ловушку. Не знают они главного – для Солем это лишь отвлекающий маневр, прикрывающий секретную операцию, которая должна кардинально поменять расстановку сил и обеспечить безопасность молодой Звездной империи.

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Жанр
Фантастика
Время
395 мин / 06:35

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