Опавшие листья. Уильям Уилки Коллинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Опавшие листья» – роман знаменитого англичанина Уилки Коллинза – одного из самых известных писателей детективного жанра всех времен и народов. Он стоял у истоков жанра и явился одним из его основоположников. «Опавшие листья» – роман с элементами детектива и мистики – одно из самых известных произведений величайшего детективного автора всех времен и народов – англичанина Уильяма Вилки Коллинза. Его книги со времени написания являются классикой стиля детектива. Законы, по которым созданы романы Уилки Коллинзом на долгие годы стали обязательными для создателей произведений в этом жанре. Более того, роман весьма реалистично представляет бытие и психологические портреты главных персонажей викторианского общества. Обязательно к прочтению! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Опавшие листья слушать на видеосервисе Wink.