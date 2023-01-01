Опасные соседи. Лайза Джуэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гипнотизирующий, мрачный и совершенно гениальный роман от признанного британского автора Лайзы Джуэлл. Роман попал в список бестселлеров авторитетного издания Publishers Weekly и был отмечен критиками как «динамичный и загадочный». Лайза Джуэлл – один из самых известных авторов Великобритании. Ее произведения – признанные бестселлеры, в которых органично сочетаются лучшие качества романтической, психологической и городской прозы, написанной с присущим англичанам тонким юмором и умением закрутить сюжет не хуже Агаты Кристи. «Смерть светской львицы и ее мужа в результате группового самоубийства. Дети-подростки пропали без вести. Маленький ребенок найден живым. Боже правый, что произошло?» – такой загадкой открывается новый психологический роман Лайзы Джуэлл, одной из известнейших писательниц Великобритании. «Захватывающее, атмосферное произведение, от которого невозможно оторваться».– Меган Миранда, автор бестселлера «Фрагменты прошлого» «У Джуэлл отличный темп повествования. История поражает сюжетными витками и ложными ходами, которые только разогревают интерес».– Booklist «Леденящий душу отличный психологический роман».– Washington Post «Увлекательно и непредсказуемо – до последней страницы!» – Bustle



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