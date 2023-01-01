Опасные маршруты: с востока на запад (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путешествие по самым опасным маршрутам на планете продолжается. Удивительный Восток с его магическими артефактами и заброшенными городами, сойдется в схватке за ваше внимание с Западом, где даже самая продвинутая цивилизация не способна убить дух авантюризма. А что же, Африка или острова,затерянные в океане, неужели останутся в стороне? Конечно, нет. Также вы побываете в необъятной русской тайге и промерзшей тундре Юкона, проплывете на утлой лодке по великой реке Амазонке, уклоняясь от клыков, когтей и рогов диких зверей. Вперед, на поиски приключений!



Опасные маршруты: с востока на запад слушать на видеосервисе Wink.