Опасные маршруты: с севера на юг. Джек Лондон,Артур Конан Дойл,Густав Эмар,Редьярд Джозеф Киплинг,Томас Майн Рид,Михаил Первухин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приглашаем в путешествие по самым опасным маршрутам на планете – на суше и на море. Постарайтесь не замерзнуть в ледяных пустынях Северного полюса и не сойти с ума под палящим солнцем Африки. Вас ждут поиски древней гробницы, полной сокровищ, морские сражения и погоня за пиратами в Карибском море. Вы переживете наводнение в лесах Северной Америки и стычки с кровожадными охотниками за скальпами в Америке Южной. А на закуску – уж простите за каламбур – вы посетите коралловый остров в Тихом океане, где живет племя кровожадных людоедов. Вперед, на поиски приключений!



Опасные маршруты: с севера на юг слушать на видеосервисе Wink.