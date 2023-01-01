Опасно быть студентом. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор книг в стиле молодeжного фэнтези. Предлагаемый роман – второй в цикле «Тяжeлые будни». С главной героиней читатели и слушатели познакомились в открывающем цикл романе «Тяжело быть студентом». В мире магии и волшебства Ангелина Де ла Варга – в некотором роде белая ворона. Имея огромный магический потенциал, она не может воспользоваться собственной силой, а такие обычно становятся изгоями, на которых объявляют охоту. Но Ангелине, или просто Линке, как зовут еe друзья, невероятно повезло. Девушку взял под защиту Университет Магии и Ворожбы, где она успешно осваивает основы теории, а заодно (о чeм знают немногие) участвует в расследованиях, состоя в группе оперативного реагирования. Во второй книге цикла приключения Линки наращивают обороты. Совершена серия жестоких убийств. Жертвами стали девушки. К расследованию преступлений подключают нашу героиню. А тем временем делегация «тeмных» во главе с «доставалой» Хорстом возвращается в Университет для обмена магическим опытом. Их куратором назначена Ангелина. Хотите знать подробности? Слушайте!



Опасно быть студентом слушать на видеосервисе Wink.