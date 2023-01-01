Опасная улика. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

У следователя Елены Петелиной новое дело. Молодая красивая девушка Катя бросилась с крыши прямо на глазах у своего изумленного отца… Но как это самоубийство связано с тем, что происходит в жизни самой Петелиной? Ее шантажом принуждают уничтожить улику по делу генеральского сына. Бывший муж разорен мошенником. А близкий друг обвинен в преступлении, которого не совершал. Только решительные действия отведут удар от близких. И Елена рискует. Она сближается с преступником! Но он догадывается о ее планах…



Опасная улика слушать на видеосервисе Wink.