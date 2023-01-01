Опасная игра бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства. Кристен Перрин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ КНИГА 2024 ГОДА ПО ВЕРСИИ BARNES & NOBLE, GOODREADS, BOOKRIOT, BOOKBUB. МГНОВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР БРИТАНИИ, ФИНАЛИСТ КНИЖНОГО КЛУБА ДЖИММИ ФЭЛЛОНА, ВЫБОР GOOD MORNING AMERICA! ИГРА В РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА ДЛЯ ФАНАТОВ «ДОСТАТЬ НОЖИ» И «КЛУБ УБИЙСТВ ПО ЧЕТВЕРГАМ». Чрезвычайно забавный детектив о женщине, пытавшейся всю свою жизнь предотвратить предсказанное ей убийство. И доказала свою правоту спустя шестьдесят лет, когда ее нашли убитой в собственном загородном поместье. Старая добрая Англия, 1965 год. Ярмарочная гадалка предсказывает шестнадцатилетней Фрэнсис Адамс ужасающее будущее: однажды девушку убьют… С тех пор всю свою жизнь та посвящает расследованию убийства, которое еще не произошло. Никто не принимал опасения Фрэнсис всерьез, пока, шестьдесят лет спустя, ее труп не находят в библиотеке. Наши дни. Энни Адамс приглашают в Грейвсдаун-холл – обширное загородное поместье ее эксцентричной двоюродной бабушки Фрэнсис. Но когда девушка прибывает в причудливую деревушку Касл-Нолл, старушка уже мертва. И по условиям завещания все ее огромное состояние, а также поместье, получит тот, кто раскроет это убийство. Расследование осложняется привычкой Фрэнсис собирать на всех компромат. Кажется, что у каждого милого и чудаковатого местного жителя имелся мотив убить ее. Вместе с другим наследником Энни оказывается втянута в крайне опасную игру. И чем ближе разгадка, тем больше опасений, что вместо Грейвсдаун-холла она унаследует печальную судьбу своей бабушки… _________________________________________________________ «Причудливая деревушка на юго-западе Англии, женщина сыщик-любитель, обладающая дедуктивным способностями Эркюля Пуаро из романов Агаты Кристи, и эксцентричная убитая тетушка – все это объединяется в блестящем и мастерски написанном детективе. Для всех любителей загадочных убийств – это для вас! Не пропустите».– Лив Константин, автор мирового бестселлера «Последняя миссис Пэрриш» «"Руководство по раскрытию собственного убийства" – это мастер-класс по искусству разгадывания тайн. Кристен Перрин создала увлекательную головоломку из острой прозы, неотразимых персонажей и невероятно запутанного сюжета. Один из лучших и наиболее захватывающих детективов, которые я когда-либо читала».– Эль Косимано, автор остросюжетных романов про Финли Донован «Начинающая писательница Кристен Перрин совершила невозможное, поведав читателям о типичном английском детективе с убийством со свежим, нетрадиционным подходом. Идиллическая деревушка? Есть. Сыщик-любитель? Есть. Мрачное предсказание гадалки сбывается спустя шестьдесят лет? Вот это уже становится захватывающей историей. Здесь нет недостатка в интересных, разносторонне развитых персонажах, и этот очаровательный и многогранный детективный роман станет прекрасным дополнением к любимыми читателями произведениям Агата Кристи, Ричард Осман и Ниты Проуз».– Сара Пеннер, автор мирового бестселлера «Тайная лавка ядов» «Возьмите плед и кружку чая „Английский завтрак“ и приготовьтесь погрузиться в чтение восхитительной книги Кристен Перрин „Руководство по раскрытию собственного убийства“. Перрин безупречно связывает сыщика-любителя Энни с группой эксцентричных персонажей, страшным предсказанием гадалки, тайной шестидесятилетней давности и загадочным убийством. В духе Агаты Кристи, и идеально для поклонников „Горничной“ – это очаровательный детектив – мне понравилось!» – Карма Браун, автор международного бестселлера «Рецепт идеальной жены» «Мне понравилось: тепло, умно и безумно оригинально».– Элли Гриффитс, автор остросюжетных романов и обладатель премии Эдгара По «Этот дебют… объявляет о появлении нового яркого таланта на поприще уютных детективов. В первом детективе Перрин есть остроумие, стиль и напряжение, а также дерзкая главная героиня. Восхитительно освежающая история о заговорах и преданности, которыми окутана маленькая деревушка в Дорсете, где у каждого есть один-два скелета в шкафу».– Daily Mail «Выберите положительную превосходную степень и будьте уверены, что читатели будут ее использовать при описании этой истории. Поклонники Элис Белл, Дженис Халлетт и Агаты Кристи будут надеяться увидеть больше Перрин, которая отложила в сторону подростковые книги, чтобы дебютировать во взрослой литературе».– Booklist «"Руководство по раскрытию собственного убийства" – это захватывающее чтение с хитроумным сюжетом, в основе которого лежит прекрасная идея создать настоящую сокровищницу с историями… Перрин написала гениальную, проникновенную и совершенно захватывающую книгу. Если вы ищете хорошую детективную историю, которая не даст вам заскучать до утра, то можете больше не искать».– The Nerd Daily «"Руководство по раскрытию собственного убийства" зацепило меня с самого начала и не отпускало до конца…Подсказки и ложные следы созданы блестяще… Эта книга доставила мне такое удовольствие, что я обнаружил себя за тем, чего давно не делал – беру ее с собой повсюду, чтобы прочитать еще одну-две странички. Это продуманный и тщательно проработанный роман, который можно смело рекомендовать».– Book Reporter «Темп повествования быстрый, много отвлекающих маневров, и прекрасно показано превращение Энн из робкой начинающей писательницы в уверенного в себе сыщика. Сочетая в себе элементы Агаты Кристи, Энтони Горовица и „Убийства в Мидсомере“,– это увлекательный детективный роман многообещающего нового талантливого автора».– Publishers Weekly «Перрин с апломбом манипулирует персонажами и подсказками, зарисовывая прошлое с помощью дневников юной Фрэнсис и погружая читателей в настоящее с помощью точки зрения решительной, добросердечной Энни. Читатели будут болеть за нее, когда она обретет с таким трудом завоеванную уверенность в этом увлекательном исследовании семейных тайн».– BookPage «Полный загадок… Это безмятежный спокойный детектив, многие загадки которого находятся на грани между смехотворно простыми и запредельно сложными. Неофициальное название Касл-Нолл должно быть „гнездо гадюк“. Как выразился Саксон, пронырливый мальчик-шпион, который вырос и стал коронером: „Мы все в чем-то виноваты“».– New York Times Book Review «Захватывающий, уютный детектив с таким количеством поворотов, что читатели вплоть до последней страницы будут менять свое мнение о том, кто это сделал и почему».– Shelf Awareness «В сюжете есть что-то захватывающее, тайна определенно вызывает интерес, а Перрин – талантливая писательница».– Christian Science Monitor Приятный бонус к книге: рецепт бейквеллского пирога – ароматного миндального тарта. Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



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