Оно. Том 1. Тень прошлого. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один из самых масштабных романов Стивена Кинга, вошел в десятку лучших произведений автора, а также попал в списки «100 самых великих книг столетия» В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад семерым подросткам пришлось столкнуться с кромешным ужасом – живым воплощением ада. Прошли годы… Подростки повзрослели, и ничто, казалось, не предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, неведомая сила повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять льется кровь и бесследно исчезают люди. Ибо вернулось порождение ночного кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени…© Stephen King, 1986 © Перевод. В.А. Вебер, 2011 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018 ©



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