WinkАудиокнигиOne Flew over the Cuckoo's Nest / Пролетая над гнездом кукушки. Кен Кизи
One Flew over the Cuckoo's Nest / Пролетая над гнездом кукушки. Кен Кизи (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Классика724 мин16+
Сюжет
Длительность записи: 12 часов и 4 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Эта книга – одно из самых известных произведений знаменитого американского писателя ХХ века Кена Кизи. Предлагаем в�ниманию читателей неадаптированный текст романа.
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