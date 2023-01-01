Она и ее кот. Макото Синкай, Наруки Нагакава (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Международный бестселлер! Новелла-адаптация аниме Макото Синкая – знаменитого режиссёра культовых аниме «Твое имя» и «Дитя погоды»! Однажды девушка случайно встречает кота. Особенный момент, который меняет в их жизни все. У нее много проблем: переживания о личной жизни, работа, ежедневная рутина и бесконечное чувство одиночества. Теперь за ней присматривает кот, который ловит каждый ее вздох, видит ее слезы и каждый день рассказывает другим котам, как сильно ее любит, а ей – как прошел его день. Но она не понимает его, а он не знает, как ей помочь… И все же они тянутся друг к другу.



Она и ее кот слушать на видеосервисе Wink.