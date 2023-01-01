Он упал на траву. Виктор Драгунский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие из нас знают и любят веселые «Денискины рассказы» прекрасного детского писателя Виктора Драгунского. Но немногие знают, что Виктор Юзефович писал не только для детей. На этой фонограмме пронзительная и предельно честная автобиографическая повесть Виктора Драгунского о трагедии осени 1941 года, об обороне Москвы. Главный герой повести, совсем молодой человек, добровольцем вступает в московское ополчение и отправляется на рытье окопов. Еще вчера он жил совершенно мирной жизнью, гулял с друзьями по солнечной Москве, был влюблен в красавицу-актрису… А сегодня он, абсолютно безоружный, сталкивается лицом к лицу с передовыми отрядами фашистов…



Он упал на траву слушать на видеосервисе Wink.