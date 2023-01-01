Омар Хайям. Лучшие афоризмы. Омар Хайям (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В данную аудиокнигу вошли самые лучшие афоризмы великого персидского философа! Персидский мудрец, астроном, математик, физик и философ, Омар Хайям (ок. 1048–1131) – автор знаменитых рубаи, которые прославляют любовь и красоту, жизнь во всех ее проявлениях. В книгу вошли лучшие афоризмы великого п�оэта в классических переводах, отличающиеся выразительной сжатостью и художественностью, глубоким элегическим чувством, иногда метким, насмешливым остроумием. До сих пор любимые как на Востоке, так и на Западе, эти четверостишия дают силы в трудную минуту и предлагают читателю наполненный глубоким смыслом и непреходящей мудростью взгляд на мир.



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