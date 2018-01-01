Олигарх с Большой Медведицы (спектакль). Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Белоключевский, в недавнем прошлом глава нефтяной компании «Черное золото», отсидев почти два года в тюрьме, оказывается на свободе и понимает, что от шикарной прошлой жизни у него остались лишь дорогой автомобиль, старый дом в деревне и… несгибаемый характер. А впереди Дмитрия и его соседку по даче – Лизу Арсеньеву ждут: стрельба, преследование и возможно любовь?… Исполняют: Дмитрий Белоключевский – Олег Вавилов, народный артист России Лиза Арсеньева – Ольга Кабо, заслуженная артистка России Евдокия (Дунька), ее сестра – Дарья Фекленко Фиона Ксаверьевна – Евгения Згерская Федор Петрович Малютин – Алексей Кудинович, заслуженный артист России Макс Громов – Николай Лазарев От автора – Виталий Стремовский, заслуженный артист России Продюсеры издания: Владимир Воробьeв, Александр Андреев Продюсер проекта: Игорь Андреев Инсценировка: Сергей Голубев Режиссер-постановщик: Анатолий Юников, заслуженный деятель искусств России Музыка: Алексей Чехерев Звукорежиссер: Алексей Чехерев © Т. Устинова ©



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