Ольга, лесная княгиня. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девушка знатного рода не выбирает, за кого ей выйти замуж. Эльга, племянница недавно умершего Олега Вещего, еще девочкой должна была войти в число заложников, обеспечи-вающих мир между двумя знатными семействами, что делят власть над нарождающейся Русской державой. Но племянница Вещего не из тех, кто позволяет собой вертеть. Вопреки старинным обычаям, перед свадьбой посылающим ее в лес, в жилище Князя-Медведя, во-преки воле старших она сама делает решительный шаг, определивший ее судьбу и судьбу Русской земли. И хотя двоюродная сестра Эльги, Ута, всей душой предана ей и готова под-держать во всем, судьба не раз сталкивает их и делает соперницами. И вот обе они в Киеве, где одна из них станет женой молодого Ингвара и княгиней Руси…



Ольга, лесная княгиня слушать на видеосервисе Wink.