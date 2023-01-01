Ольга Берггольц. Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. Наталья Громова (книга, 2020) слушать онлайн

Первая подробная биография известной советской поэтессы. Аудиокнига Натальи Громовой «Смерти не было и нет: Ольга Берггольц» – опыт прочтения судьбы поэта, ставшего символом блокадного Ленинграда. Ольга Берггольц (1910–1975) – поэт, журналист, драматург лауреат Сталинской премии «блокадная Мадонна», автор «Февральского дневника», «Ленинградской поэмы» и автобиографической книги «Дневные звeзды». Берггольц была искренне предана советской власти, но не могла не видеть страшную действительность. Первая жена поэта Бориса Корнилова, расстрелянного в 1938 году, она сама пережила тюрьму потеряла двух дочерей всю жизнь вела потаенные дневники, честные и беспощадные к себе и другим. «Смерти не было и нет: Ольга Берггольц» – рассказ о мучительных попытках преодолеть в себе свое время страшная, но очень важная аудиокнига, в которой портрет человека неотрывно связан с портретом времени. Аудиокнига основана на дневниках и документальных материалах. Второе издание дополнено новыми материалами из записных книжек и недавно открытых дневников (послевоенного периода) Ольги Берггольц, новыми фотографиями. Доработаны и написаны заново некоторые главы книги.



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