Олеся, Гранатовый браслет, Гамбринус. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит Вас с лучшими произведениями Александра Ивановича Куприна. Творчество его многогранно – от тончайшего лиризма до шокирующей реалистичности в изображении самых разных областей жизни. "Олеся" – величественная дикая природа, люди, пренебрегшие благам�и цивилизации, прекрасная полесская колдунья и любовь, как таинственный дар. "Гранатовый браслет" – одна из самых удивительных и печальных историй любви. "Гамбринус" – колоритный рассказ о завсегдатаях портового кабака. Слушайте повести и рассказы настоящего мастера русской прозы!



Олеся, Гранатовый браслет, Гамбринус слушать на видеосервисе Wink.