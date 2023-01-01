Охранитель. Пути-дороги. Константин Назимов (книга, 2020) слушать онлайн

«Пути-дороги» – фантастический роман Константина Назимова, третья книга цикла «Охранитель», жанр альтернативная история, попаданцы. Уже третий год Иван Чурков в имперской России образца 1903 года. Жизнь ставит все новые цели и задачи. Чего-то достиг, к чему-то стремится, но далеко не все легко дается и получается. Ему не требуется красивая жизнь, он не собирается вознестись на Олимп, но и не откажется от подарков судьбы. Иван упорно желает сделать жизнь людей легче и сохранить империю, балансирующую на краю. Внутренние и внешние противники не желают останавливаться, но уже работает производство лекарств, задумана помощь больным. Для всего этого придется помотаться – договариваться, драться и уносить ноги. Погони, красивые барышни и нет времени для личной жизни, кроме как урывками. Найдутся враги, не оставят друзья, иногда улыбнется удача… Пути-дороги неисповедимы…



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