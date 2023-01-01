Охотники за долларами. Стивен Ликок (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя канадского писателя-юмориста Стивена Батлера Ликока хорошо известно в нашей стране. Живой и остроумный рассказчик, неистощимый выдумщик комических ситуаций и характеров, Ликок написал огромное количество юмористических новелл, очерков и пародий, а также роман «Охотники за долларами», построенный в форме цепочки связанных общими героями рассказов. Пронизывающий повествование легкий, непринуждeнный юмор придаeт книге особое своеобразие. Действие происходит в маленьком городке на севере Американского континента. В городке витает «дух наживы». Все герои – дельцы, которые развивают кипучую деятельность, пытаясь поправить своe материальное положение. Дельцы от бизнеса объединяются с дельцами от религии, чтобы слить епископальную и пресвитерианскую церкви в одно предприятие и собирать доходы в общую кассу, дельцы от политики создают «Лигу борьбы за честность, чистоту и неподкупность» и организуют «чистые и незапятнанные» выборы…



Охотники за долларами слушать на видеосервисе Wink.