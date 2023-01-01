Охотники на попаданцев. Игорь Осипов (книга, 2020) слушать онлайн

«Охотники на попаданцев» – фантастический роман Игоря Осипова, жанр городское фэнтези, стимпанк, попаданцы. Попаданцы. Потеряшки между мирами. Зачастую они тысячами гибнут от голода, холода, болезней, от клыков хищников, на кострах дикарей и в рабстве кровожадных пиратов, а вместе с ними теряются бесценные знания, артефакты и приборы. Но есть мир, отстающий от нашего на одно столетие. Он похож на наш, но чуточку другой, и в нeм осознают всю пользу от таких пришлых, и там созданы отряды, цель которых – поимка невольных странников через кромку миров? Вот только не все попаданцы мирно настроены, и некоторые из них приносят с собой огромные-преогромные неприятности. Таким пришлым и придeтся противостоять одному из уездных отрядов охотников на попаданцев. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань.



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