Охотник. Чужой. Евгений Щепетнов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Олег думал, что горсть таблеток избавит от бессмысленности существования. В чем-то он был прав, только вместо могилы оказался в мире, где колдуны, мутанты и магические артефакты – обыденность. Попав в тело боевого мага Сергара Семига, Олег получает и его память, и его неприятности. В чужом мире �первое правило – никому не доверять, даже если это ослепительная красотка. Артефакт, стоящий целое состояние, будит в людях алчность и жестокость, и Олегу придется расплачиваться и за свое везение, и за доверчивость. Только вот он – боевой маг, и последнее слово за ним…



Охотник слушать на видеосервисе Wink.