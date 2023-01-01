Охотничий Дом. Люси Фоли (книга, 2019) слушать онлайн

В длинные новогодние праздники компания старинных друзей отправляется в шотландскую глушь. Встречать Новый год вместе – традиция, которая тянется еще с университетских лет. Сейчас им за тридцать, их жизненные пути постепенно расходятся, но традиция неизменна, и в конце каждого года друзья собираются вместе в каком-нибудь необычном и всегда новом месте. В этот раз они отправляются в уединенное поместье в Шотландии, где кроме них, как им обещано, не будет никого. Несколько дней среди потрясающих по красоте пейзажей, в компании лучших друзей, знающих друг друга как облупленных – что может быть лучше? Или хуже?.. В новогоднюю ночь один из них исчезнет. А под утро начнется снегопад, который надежно изолирует поместье от остального мира. «Охотничий дом» – герметичный, в духе Агаты Кристи, детектив с психологическим, в духе Таны Френч, погружением в бездны человеческой природы. Пресса о книге: «Люси Фоли доказывает, что традиционная формула „убийство в загородном доме“ все еще актуальнее всех прочих в детективном жанре». Times «Каждый в этом романе под подозрением – друзья, любовники, незнакомцы. Совершенно восхитительное чтение!» писатель Уэнди Уокер «Восхитительная игра в детектив в рождественском антураже. Атмосфера столь ярко выписана, что хочется немедленно отправиться в уединенный дом где-то в горах и погрузиться в разгадывание тайны». National Geographic Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань



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