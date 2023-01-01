Охота на василиска. Евгения Пастернак,Андрей Жвалевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Валентинович Жвалевский (род. 1967) – писатель, сценарист. Евгения Борисовна Пастернак (род. 1972) – писатель, соавтор Андрея Жвалевского. Аудиокнига «Охота на василиска» заставляет подростков задуматься о многих серьeзных вещах, а родителям напоминает о том, что их повзрослевшие дети варятся зачастую в таком котле, который папа с мамой не могли и представить. Вчера самым кошмарным чудовищем казался василиск из любимой книжки, а сегодня погибает ближайшая подруга, твой парень оказывается предателем, а школа превращается в ад. Грозные испытания для растущей личности… Героиня хочет забыть всe это как страшный сон. Не получается. Ведь за неe никто не распутает клубок проблем. Всегда есть выбор: сдаться или бороться за истину до последнего. Повесть учит, что бороться – единственно верное решение. Решение чемпиона! Нам всем нужно перестать быть равнодушными – лишь так можно победить василиска!



Охота на василиска слушать на видеосервисе Wink.