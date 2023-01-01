WinkАудиокнигиОхота на царя. Николай Свечин
Охота на царя. Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы357 мин12+
Сюжет
Александр II приговорен партией «Народная воля» к смерти. Для приведения приговора в действие революционеры нанимают настоящих уголовников. Раскрыть хитрый план народовольцев поручено Алексею Лыкову, приглашенному в Москву по такому острому случаю. Вместе со старым другом статским советни�ком Благово и опытным оперативником русской военной разведки ротмистром Таубе, интеллектуал Лыков и со-товарищи готовы на все, чтобы защитить государя.
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