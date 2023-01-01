Охота на мужчину. Рассказы. Теодор Драйзер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу с рассказами американского писателя Теодора Драйзера. Именно с них началось в 1925 году знакомство русского читателя с творчеством одного из наиболее издаваемых впоследствии в нашей стране американских авторов XX века, создавшего «Сестру Керри», «Американскую трагедию», «Финансиста» и многие другие произведений. До гроба Охота на мужчину По суху, аки по морю Поздно Суд Линча



Охота на мужчину слушать на видеосервисе Wink.