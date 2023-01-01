Охота на Елену Прекрасную. Дарья Булатникова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет детективный роман «Охота на Елену Прекрасную» российской писательницы-прозаика и сценариста, автора детективов и мистических историй Дарьи Булатниковой. Семейству Пичугиных удается приобрести по дешeвке большой двухэтажный дом в милой деревеньке под названием Бляховка. Они ещe не знают, какой нескучный отдых на лоне природы им обеспечен. Алекс Броуди, потомок русских эмигрантов приехал из Англии, чтобы отыскать драгоценную статуэтку, изображающую его прапрабабушку Елену. «Елена Прекрасная» исчезла во время гражданской войны, и еe следы ведут в Бляховку. Вскоре к поискам клада подключаются не только всe суматошное семейство Пичугиных, но и их друзья, родственники друзей, археологи, лишившиеся документов англичане, а также малопонятные криминальные структуры. И только Дом снисходительно поглядывает на всю эту суматоху, подкидывая одну загадку за другой.



Охота на Елену Прекрасную слушать на видеосервисе Wink.