Охота на босса. Лили Рокс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Дерзкий, наглый и такой необыкновенный… Он ворвался на своем байке в мою жизнь и перевернул ее. Мой босс настоящий красавчик, он не похож ни на одного мужчину, которого я когда-либо знала. От его голоса я таю… Он лишает меня девственности и открывает удивительный мир чувственного удовольствия. Моя беременность ставит в тупик наши страстные отношения. Меня выгоняют с работу и я вынуждена уехать в свою деревню. Время идет, а я не могу забыть ЕГО. Мой сын родился здоровым и очень похож на НЕГО. В три года врачи нашли у него генетическую болезнь, требуется донор, им может быть только родной отец. Я пытаюсь отыскать своего непутевого босса, иду в его компанию, и там узнаю, что уехал в неизвестном направлении. Мне нужно найти Дэна во что бы то ни стало и спасти жизнь сыну. Я открываю охоту на моего бывшего босса.



Охота на босса слушать на видеосервисе Wink.