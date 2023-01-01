Охота на бабочек. Нора Робертс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лейтенант Ева Даллас не разбирается в моде и косметике, обходит стороной магазины модной одежды и избегает светских тусовок. А вот ее муж-миллионер чувствует себя на званых ужинах как рыба в воде. Разве мог Рорк позволить, чтобы Ева пропустила вечеринку по поводу окончания съемок фильма по «Делу Айконов» (одно из самых громких преступлений, распутанных Евой)? Отправляясь на мероприятие, Ева приготовилась скучать, но оказалась в центре событий. Смерть актрисы Кей-Ти Харрис стала первой в цепочке странных убийств…



Охота на бабочек слушать на видеосервисе Wink.