WinkАудиокнигиОкеанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 2. Валентин Пикуль
Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 2. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Современная проза1039 мин12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вниманию слушателей вторую книгу романа Валентина Пикуля «Океанский патруль». Это первый роман автора, он посвящен событиям Великой Отечественной войны на северном театре военных действий. В центре внимания – героические дела моряков Северного флота, действия разведчиков в тылу врага. Это повествование и о тех, кто любит и ждет моряков на берегу.
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