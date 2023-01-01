Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 2. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вниманию слушателей вторую книгу романа Валентина Пикуля «Океанский патруль». Это первый роман автора, он посвящен событиям Великой Отечественной войны на северном театре военных действий. В центре внимания – героические дела моряков Северного флота, действия разведчиков в тылу врага. Это повествование и о тех, кто любит и ждет моряков на берегу.



Океанский патруль слушать на видеосервисе Wink.