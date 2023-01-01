Огни на курганах. Василий Ян (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Армия божественного Александра не знает поражений. Кажется, сам громовержец Зевс, которого молва именует реальным папой молодого полководца, хранит собственного отпрыска. У стран Азии остаются два выхода: биться и потерпеть кровавое поражение, как Персия, или добровольно покориться грекам, �как Согдиана, заключившая с Александром союз и скрепившая его политическим браком. Но удача даже величайшего из полководцев не длится вечно. За армией завоевателей неотступно следят отчаянно смелые и жестокие кочевники – скифы. А на завоеванных землях зреют семена недовольства, которые скоро взойдут урожаем открытой борьбы.



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