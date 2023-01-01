Огненный волк. Книга 2: Князь волков. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тому, кто родился оборотнем, нелегко в мире людей. Не в силах изменить свою полубожественную-полузвериную природу, Огнеяр, сын Велеса, оставляет Чурбор и уходит в лес, чтобы жить среди волков, как один из них. В жестокой схватке одолев Белого Князя Волков, он сам становится вожаком лесного племе�ни. Но человеческий мир зовет его – Огнеяра ждет борьба за чуроборский престол и за новую встречу с его возлюбленной Милавой.



Огненный волк слушать на видеосервисе Wink.