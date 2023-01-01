Огненный волк. Книга 1: Чуроборский оборотень. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ты сын бога Велеса и вдобавок оборотень, вряд ли твое место – среди простых смертных. И пусть никакое оружие, даже волшебное копье, не в силах убить тебя, обязательно найдется смельчак, который усомнится в этом. И тогда твоя судьба превратится в один бесконечный поединок – за право жить с �людьми, а не с духами иных миров или с волками глухих чащоб за право быть своим у своих за право дарить любовь и быть любимым. И минует немалый срок, и будет пройден длинный путь, прежде чем род человеческий примет тебя таким, какой ты есть…



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