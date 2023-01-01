Огненный трон. Рик Риордан (книга, 2011) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга нового сериала от создателя цикла о Перси Джексоне, ставшего одним из главных литературных событий последних лет и упрочившего успех высокобюджетной экранизацией! Древние боги Египта развязали войну в современном мире, их цель – выпустить на свободу владыку хаоса могущественного змея Апофиса, стремящегося истребить все живое. Единственный, кто способен предотвратить грядущую катастрофу,– бог солнца Ра. Чтобы возродить великое божество и возвести его на огненный трон, требуется особое магическое искусство, секрет которого недоступен для простых смертных. Но не стоит забывать, что в четырнадцатилетнем Картере Кейне и в его двенадцатилетней сестре Сейди живут души богов Египта, поэтому шанс остановить мировое зло пусть небольшой, но есть…





Огненный трон слушать на видеосервисе Wink.