WinkАудиокнигиОгненный шторм. Анна Гурова
Огненный шторм. Анна Гурова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези732 мин16+
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Сюжет
Величайший из драконов, получивший имя Пожирателя Мира, уничтожает города Пяти Герцогств. Людям нечего ему противопоставить. И оружие, и магия бессильны. К тому же многие из людей не прочь и сами поживиться на беде близких. Недаром считается, что между человеком и драконом много общего. Но глаза боятся, а руки сражаются. Грегу, его подружке Аличе, алхимику Вальтеру и их друзьям придется вновь отправляться в путь. Зло должно быть уничтожено, даже если сам легендарный Змееборец отчаялся его искоренить…
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