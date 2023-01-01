Огненный поток. Амитав Гош (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

История разворачивается в 1839 году. Напряжение между Китаем и Британской Индией стремительно растет вследствие прерванной Пекином контрабанды опиума. Британские колониалисты, потеряв огромные суммы денег и не видя других решений, объявляют Китаю войну. Собирается экспедиционный корпус для нападения, чтобы восстановить торговлю. «Ибис» – одно из судов британо-индийской армады – плывет в Китай из Бенгалии и попадает в самый разгар Первой опиумной войны. Беспокойное путешествие объединяет судьбы нескольких путешественников, каждый из которых преследует свою цель. Среди них Кесри Сингх, сипай из Ост-Индской компании, возглавляющий отряд военных, Захарий Рейд, обедневший молодой моряк, ищущий свою потерянную любовь, и Ширин Моди, решительная вдова купца-парса, направляющаяся в Китай, чтобы вернуть богатство и репутацию своего мужа. «Огненный поток» пронесет вас от Индии до Китая, от начала Первой опиумной войны до грандиозного захвата Гонконга Великобританией. Пресса о книге: «Ибисная трилогия» главного на сегодняшний день индийского писателя Амитава Гоша – это дух авантюризма, ветер свободы, удивительные сюжетные коллизии, экзотические реалии и погружение в историю Опиумных войн». – Наталья Ломыкина «Приключенческий роман в интерпретации Амитава Гоша выглядит одновременно свежо и современно, но вместе с тем комфортно, понятно и по-хорошему предсказуемо. Словом, тот самый случай, когда налитое в старые мехи новое вино не только не проливается на землю сквозь прорехи, но, напротив, обретает новый экзотичный вкус и аромат». – Галина Юзефович Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.





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