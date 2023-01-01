Огненный перст (сборник). Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

"В качестве гарнира к первому тому «Истории Российского Государства» выйдет еще книга повестей, действие которых происходит в ту же эпоху. Любители Фандорина-Брусникина, это чтение для вас. Надеюсь, не заскучаете…" Б. Акунин Три повести, входящие в эту книгу, посвящены жизни Древней Руси. Это начало очень длинного, на тысячу лет, рассказа о взлетах и падениях одного рода, живущего в России с незапамятных времен. Сага является художественным сопровождением многотомной «Истории Российского государства», первый том которой выходит одновременно с «Огненным перстом». СОДЕРЖАНИЕ "Огненный перст" – читает Народный артист России Борис Плотников "Плевок дьявола" – читает Заслуженная артистка России Алена Бабенко "Князь Клюква" – читает Лауреат Государственной премии Максим Суханов



Огненный перст (сборник) слушать на видеосервисе Wink.