Огненный Патруль. Алекс Кош (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легко ли вчерашним магам-первокурсникам переквалифицироваться в сыщиков любителей? Запросто! Дайте им в руки по справочнику заклинаний, отправьте в совершенно незнакомый город, поселите в дом с привидениями и посмотрите, что из всего этого получится. В городе начались загадочные убийства? Вперeд! Некромантия позволит получить информацию об убийце от самих жертв, а поисковые заклинания с лeгкостью найдут виновного, вот только справиться с ним будет не так-то просто. Водоворот странных событий затягивает учеников Огненного Факультета всe глубже и глубже: тайные общества, вампиры, шпионы, ходячие мертвецы… Но жители города могут быть спокойны, потому что отныне за порядком следит ОГНЕННЫЙ ПАТРУЛЬ.



Огненный Патруль слушать на видеосервисе Wink.