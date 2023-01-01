Огненный Орден. Алекс Кош (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Справиться с бандой низших вампиров, промышляющих разбоем прямо под носом местной стражи? Для магов-первокурсников это не может быть серьезной проблемой. Вот только как быть с тем, что один из них потерял способности к магии, а другой вот-вот сам превратится в вампира? Да и справиться с бандой гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Закери Никерс не привык жаловаться на судьбу, но в этот раз она явно перестаралась: разборки с тайными обществами, прогулки по Коридору Судьбы и иным мирам, магические дуэли со старшекурсниками, путешествие в земли вампиров и знакомство с женой самого кровавого вампира тысячелетия! Ну что ж, практика магов-первокурсников продолжается!



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