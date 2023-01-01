Огненный мост. Александр Тамоников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Готовя летне-осеннюю кампанию 1942 года, германское командование активизировало заброску диверсионных групп в Поволжье. Одной из целей абвера стал Саратовский железнодорожный мост – важная стратегическая артерия, соединяющая тыл с фронтом. Выявить и уничтожить опасного врага поручено подр�азделению во главе с майором Максимом Шелестовым. Оперативникам удается выйти на след вражеской группы, готовящей атаку на мост. Но в последний момент становится известно, что это – всего лишь группа прикрытия. Основные же силы противника могут нанести удар по объекту в любое время…



Огненный мост слушать на видеосервисе Wink.