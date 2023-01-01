Огненный Факультет. Алекс Кош (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Академия Ремесла принимает новых учеников, и этот курс будет не таким, как все предыдущие. Хотя бы потому, что в Академию поступила вампирша, а еще каким-то чудом в нее поступил главный герой, у которого практически полностью отсутствуют магические способности. Впереди лекции по тактике и энер�гетике, многочасовые медитации, магические поединки, межфакультетские соревнования… Множество проблем ляжет на плечи новичков, но они не сдадутся и не опозорят Огненный Факультет.



Огненный Факультет слушать на видеосервисе Wink.