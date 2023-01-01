Огненный бог Марранов. Александр Волков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Огненный бог Марранов— четвертая книга в эпопее Александра Волкова об Изумрудном городе. В ней читатели встретятся со старыми знакомыми – Страшилой Мудрым, Железным Дровосеком и остальными жителями Волшебной страны. На этот раз опасности и приключения достались на долю младшей сестры Элли. Энни Смит и ее друг Тим отправились в Волшебную страну, чтобы помочь друзьям в борьбе с коварным Урфином Джюсом.



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