Огненный ангел. Валерий Брюсов
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Огненный ангел. Валерий Брюсов

Огненный ангел. Валерий Брюсов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика1027 мин12+
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Сюжет

Роман Брюсова – это и повесть, и мемуары, и исповедь. Кроме того, в нем заметны все признаки автобиографии, к тому же соотнесенной с притчей, а рассказ о Фаусте и Мефистофеле ставит произведение в связь с народной легендой. «Огненный ангел» классический символистский роман.

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