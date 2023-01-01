Огненный ангел. Валерий Брюсов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман Брюсова – это и повесть, и мемуары, и исповедь. Кроме того, в нем заметны все признаки автобиографии, к тому же соотнесенной с притчей, а рассказ о Фаусте и Мефистофеле ставит произведение в связь с народной легендой. «Огненный ангел» классический символистский роман.



Огненный ангел слушать на видеосервисе Wink.