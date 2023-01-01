WinkАудиокнигиОгненный ангел. Валерий Брюсов
Огненный ангел. Валерий Брюсов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика1027 мин12+
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Сюжет
Роман Брюсова – это и повесть, и мемуары, и исповедь. Кроме того, в нем заметны все признаки автобиографии, к тому же соотнесенной с притчей, а рассказ о Фаусте и Мефистофеле ставит произведение в связь с народной легендой. «Огненный ангел» классический символистский роман.
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