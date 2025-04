Одноэтажная Америка. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитейшего и неподражаемого дуэта писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова – «Одноэтажная Америка». Издание было неоднократно экранизировано и переведено на многие языки мира. Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. «Эта книга должна быть отмечена, как весьма значительное произведение. Американцы и Америка много выиграли бы, если бы поразмыслили над этими наблюдениями.» Allentown Morning Call «Не многие из наших иностранных гостей удалялись на такое расстояние от Бродвея и центральных улиц Чикаго не многие могли рассказать о своих впечатлениях с такой живостью и юмором.» New York Herald Tribune «Вот книга, которую американцы должны читать и обдумывать. Мы не имеем права злобствовать и бушевать при виде нарисованной картины. Может быть, мы еe действительно напоминаем.» Saturday Review of Literature «Это одна из лучших книг, написанных об Америке иностранцами. Приятное, но подчас беспокойное занятие – вновь открывать Америку, глядя глазами авторов этой книги.» News Courier, North Carolina «Ни на одну минуту авторы не дали себя одурачить. Рядом с центральными улицами они видели трущобы, они видели нищету рядом с роскошью, неудовлетворенность жизнью, всюду прорывавшуюся наружу.» New Masses ©



