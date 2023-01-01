Одноэтажная Америка. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

«ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА» [1936] – путевые очерки Ильи Ильфа и Евгения Петрова, создателей знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телeнок». Осенью 1935 г. сатирики были командированы в Соединенные Штаты как корреспонденты газеты «Правда». Они проехали Америку от Атлантики до Тихого океана и обратно, а затем, с присущими им живостью и чувством юмора, поведали об этом путешествии в книге. Ильф и Петров рассказали о жизни маленьких и больших городов, о красивейших пейзажах: прериях, горах и национальных парках, посетили Белый дом и индейский вигвам, поведали об американских знаменитостях и производстве фильмов в Голливуде, о родео, реслинге и американском футболе, о создании лампочки, фонографа и электрического стула и многом-многом другом.



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