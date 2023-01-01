WinkАудиокнигиОднодум. Николай Лесков
Однодум. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«В царствование Екатерины II, у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменных церкве�й, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары…»
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