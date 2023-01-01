Однажды в сказке. Читаем и развиваемся с психологом. Людмила Петрановская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путь взросления – не простой и не быстрый, на нем немало сложных моментов и кризисов. К счастью, на этом пути у детей есть помощник – заботливо предлагаемый сказкой «путеводитель» по тридевятому царству – миру изменений и превращений, откуда возвращаешься совсем другим человеком. В этой книге Людмила Петрановская расскажет о том, как сказки, легенды и предания помогают нам взрослеть, узнавать, как устроен мир и понимать самих себя. Книга состоит из пяти частей – эссе Людмилы о том, как именно влияют знакомые всем нам с детства сказки на процесс формирования базовых жизненных понятий: силы, таланта, любви, воли и мудрости. После каждого эссе вы найдете сказки, подобранные к теме эссе. Страница за страницей вы будете заново знакомиться со сказочными героями и их приключениями, открывая для себя неожиданные богатства, спрятанные в «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером Волке» с иллюстрациями И. Билибина, в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» с иллюстрациями Г. Доре, в средневековом сказании «Тристан и Изольда» с графикой У. Крейна, в сказке братьев Гримм «Замарашка» с иллюстрациями А. Рэкхема и ещe 11 зачитанных до дыр любимых сказках.



Однажды в сказке слушать на видеосервисе Wink.