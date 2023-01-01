Однажды в Лопушках (книга 1). Карина Демина (книга, 2020) слушать онлайн

Что может случиться в тихих Лопушках? Стоит деревенька уж не одну сотню лет, мирно живут в ней люди и нелюди. Тихо рассыпается от старости проклятая усадьба, да зачарованный бочаг манит детишек. Бродят по лесам оборотни, чаруют ведьмы, и все-то здесь идет своим чередом. Правда, покой местных так и норовят нарушить. То научная экспедиция образуется, потревоживши неупокоенную душу. То инвесторы пожелают местных потеснить. А то и вовсе олигарх заявится, желая вернуть сбежавшую любовницу. Вот только у той собственные планы, как и у подруг еe, что вернулись домой и теперь никому не позволят в этом доме беспорядки наводить.



Однажды в Лопушках (книга 1) слушать на видеосервисе Wink.