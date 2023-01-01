Одна истинная королева. Книга 2. Созданная из тени. Дженнифер Бенкау (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прошло полгода с тех пор, как Майлин вернулась в свой мир. Но заклинание, произнесенное в королевстве Лиаскай, по-прежнему сохраняет ее связь с Лиамом. Девушку преследуют кошмары, в которых его подвергают жестоким пыткам. Чтобы спасти возлюбленного, Майлин обращается к междумирцу Натаниелю. Вот только он не может помочь своей королеве, потому что утратил магические способности. Теперь им нужно найти способ переместиться в другой мир. В Лиаскае королевы умирают молодыми, но Майлин готова рискнуть. Продолжение «Одной истинной королевы». Что станет с Майлин? Встретится ли она когда-нибудь с Лиамом? Заключительная часть самого популярного романтического фэнтези в Германии. *Топ 10 в списке бестселлеров Spiegel. *Продано более 30 000 экз. *3-е место книжной премии Lovelybooks (крупнейшего немецкого книжного сообщества).



Одна истинная королева слушать на видеосервисе Wink.