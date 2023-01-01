Одиссея капитана Блада. Рафаэль Сабатини (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О как порой бывает жестока и беспощадна судьба! Стоило только бакалавру медицины Питеру Бладу оказать помощь раненому мятежнику и вот он уже обвинен в государственной измене, приговорен к каторжным работам в колонии Вест-Индии и, по всей видимости, вынужден будет прозябать тут до конца своих дней. Но судьба не только жестока, она еще и переменчива. И спустя полтора года, Питеру и его нескольким товарищам по несчастью удается совершить дерзкий побег с острова Барбадос, захватив испанский фрегат. Теперь Питера Блада ждет новая, полная опасностей и приключений жизнь капитана корабля. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Рафаэля Сабатини: «Хроника капитана Блада», «Удачи капитана Блада», «Слово Борджиа»



Одиссея капитана Блада слушать на видеосервисе Wink.