Одиссея. Гомер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гомер – один из самых загадочных поэтов Древней Греции: до сих пор ведутся споры о родине поэта и о достоверности исторических сведений, содержащихся в его произведениях. Но культурная ценность его поэм не вызывает никаких сомнений. Они и по сей день восхищают всех ценителей прекрасного. "Одиссея" описывает путешествия «многоумного» Одиссея, который прогневал самого владыку морей Посейдона, после чего долго скитался по океанам, пытаясь добраться до своей родины – Итаки. Поэма содержит красочные описания быта и традиций Древней Греции, ее легенды и мифы.



Одиссея слушать на видеосервисе Wink.